Berlin. Unbekannte Täter haben in einem Einkaufscenter in Berlin-Biesdorf einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter brachen am frühen Donnerstagmorgen in ein Reisebüro im Einkaufscenter in der Weißenhöher Straße ein, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie sprengten den Geldautomaten im Eingangsbereich und ergriffen ohne Beute die Flucht. Einzelheiten zum Tathergang waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )