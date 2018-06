So begründet Michael Müller seine „Lifeline“-Entscheidung

Am Mittwoch durfte das Rettungsschiff einen Hafen auf Malta anlaufen. Berlin will Flüchtlinge aufnehmen. Man müsse helfen, sagt Müller.

Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) hat sein Hilfsangebot an das Rettungsschiff „Lifeline“ verteidigt. Für das Vorgehen von Schleppern habe er kein Verständnis, sagte Müller am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Aber man müsse auch sehen, dass Menschen auf der Flucht in schwierige Lagen kämen, in denen Leib und Leben bedroht seien. Dann müsse man helfen.

Die neue Regierung in Italien will private Seenotretter aus dem Meer verbannen, weil sie diese für Handlanger von Schleppern hält. Die „Lifeline“ hatte vor einer Woche rund 230 Migranten vor Libyen gerettet und hatte danach tagelang auf See bleiben müssen, weil kein Staat ihr einen Hafen zuweisen wollte.

Müller: Pflicht zu einer europäischen Lösung

Am Mittwoch konnte das Schiff dann doch einen Hafen auf Malta anlaufen. Neun EU-Länder haben sich bereit erklärt, Migranten vom Schiff zu übernehmen. Die Bundesregierung sah sich bisher nicht in der Pflicht, obwohl mehrere Bundesländer Hilfe angeboten haben, auch Berlin. Innenminister Horst Seehofer (CSU) nannte Bedingungen für eine mögliche Aufnahme, etwa dass das Schiff festgesetzt wird.

Müller sagte, es gebe eine Pflicht der Bundesregierung und anderer Staaten, zu einer gemeinsamen, europäischen Lösung zu kommen. Er erwarte dazu eine Verständigung, damit die Menschen in Sicherheit gebracht und medizinisch versorgt werden könnten.

Ihm sei die schwierige Situation 2015, 2016 noch präsent, als viele Menschen ins Land gekommen seien, sagte Müller. Das sei eine Belastung gewesen und hätte besser organisiert werden müssen. Aber das könne nicht dazu führen, dass man nicht mehr helfe, sagte Müller.

( BM/dpa )