Radfahrer mit Luftdruckpistole angeschossen und verletzt

Cottbus. Ein Radfahrer ist in Cottbus von einem Schuss aus einer Luftdruckpistole getroffen und verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 20-Jähriger, der am Mittwoch drei Schüsse von einem Balkon einer Wohnung abgegeben haben soll, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 61 Jahre alte Radfahrer stand an einer Ampel, als er getroffen wurde. Der Schütze war nach Polizeiangaben geständig. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Je nachdem wie Luftdruckpistolen gebaut sind, sind sie laut Polizei zum Teil waffenscheinpflichtig.

( dpa )