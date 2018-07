Olympiastadion: Was Fans zum Helene Fischer Konzert wissen müssen

Berlin. In diesem Sommer geht Helene Fischer auf große Stadion-Tournee 2018 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für eine Show kommt der Schlagerstar auch nach Berlin. Alle Fragen und Antworten zum Konzert von Helene Fischer finden Sie hier:

Wann und wo findet das Helene Fischer Konzert in Berlin statt?

Am Sonntag, den 8. Juli bespielt Schlagerstar Helene Fischer das Olympiastadion Berlin. Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ist bereits um 17:30 Uhr.

Gibt es noch Tickets für das Helene Fischer Konzert in Berlin?

Ja, es sind noch ausreichend Karten in allen Preisklassen erhältlich. Die Ticketpreise für das Konzert in Berlin beginnen derzeit bei rund 50 Euro für einen Sitzplatz im hinteren Innenraum des Stadions. Die teuersten regulären Karten kosten 110 Euro. Diese Tickets gelten für Sitzplätze auf der Haupttribüne.

Welche Songs wird Helene Fischer in Berlin singen?

Diese Songs spielt der Schlager-Popstar am Sonntagabend im Olympiastadion Berlin:

1. Flieger

2. Phänomen

3. Fehlerfrei

4. Medley: Feuerwerk, Mitten im Paradies, Hundert Prozent

5. Medley: Viva la Vida, Conga, Sonne auf der Haut

6. Und morgen früh küss ich Dich wach

7. Lieb' Mich

8. Von hier bis unendlich

9. Verdammt, ich lieb' Dich

10. Medley: Rhythm is a Dancer, What is Love, I Like To Move It

11. Mit dem Wind

12. Unser Tag

13. Freiheit (mit Ben Zucker)

14. Wir brechen das Schweigen

15. Atemlos

16. Sowieso

17. Ich will immer wieder dieses Fieber spür'n

18. Die Hölle morgen früh

19. Herzbeben

20. Mit keinem Andern

21. Nur mit Dir

Zugabe:

22. Achterbahn

Was kann ich von der Helene Fischer Show in Berlin erwarten?

Fans von Helene Fischer dürfen sich, wie von der Schlagersängerin nicht anders gewohnt, auf eine große Bühnenshow unter freiem Himmel freuen. Unterstützend steht Pop-Sänger Ben Zucker während dem Live-Konzert mit dem Schlagerstar auf der Bühne.

Gibt es noch weitere Konzerte von Helene Fischer?

Ja, es sind weitere Konzerte im Rahmen der Sommer-Tournee geplant, davon zwei in Hamburg. Weitere Infos zu den Tourdaten finden Sie hier.

Wie komme ich am besten zum Olympiastadion Berlin?

Schlager-Fans, die zum Olympiastadion wollen, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr und fahren mit der U2 bis zum U-Bahnhof Olympiastadion oder mit der S-Bahnlinie S9 zum S-Bahnhof Olympiastadion. Mit den Buslinien M49 und 218 erreichen Fans die Haltestelle Flatowallee und mit der Buslinie 104 den U-Bahnhof Neu-Westend. Von den Stationen kann das Olympiastadion Berlin zu Fuß erreicht werden.

Bei einer Anfahrt mit dem Auto zum Olympiastadion können eine Vielzahl öffentlicher Parkplatze genutzt werden, die teilweise gebührenpflichtig sind (ca. 10 Euro).

Was muss ich beim Einlass ins Olympiastadion Berlin beachten?

Erlaubt sind Gehhilfen und Sitzkissen. Nicht erlaubt sind: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, Stative, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Tetrapaks (unter 0,25 Liter Fassungsvermögen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper und Gassprühdosen.

Eine neue Taschenregelung sieht vor, dass Sie in das Olympiastadion Berlin nur noch Taschen im DIN A4-Format mit hineinnehmen dürfen. Rucksäcke und größere Taschen sind im Stadion verboten.

