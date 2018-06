Berliner WM-Fanmeile bleibt geöffnet

Berlin. Trotz des WM-Aus für die deutsche Fußballnationalmannschaft bleibt die Berliner Fanmeile am Brandenburger Tor weiterhin geöffnet. Das teilte eine Sprecherin des Veranstalters KIT-Group am Donnerstag auf Anfrage mit. Mit dem Beginn der K.o.-Runden ab dem Achtelfinale sollten dort ohnehin alle Spiele übertragen werden - unabhängig von einem Weiterkommen Deutschlands. "Wir machen alles so weiter", sagte KIT-Sprecherin Anja Marx.

Auch Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) sprach sich am Donnerstagmorgen im RBB-Inforadio für einen Weiterbetrieb der Fanmeile mit ihren Imbissständen und Bildschirmen aus. "Ich glaube schon, dass sich noch genügend Fans finden, die auch an den Spielen interessiert sind", sagte die Senatorin.

( dpa )