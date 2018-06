Ministerin Schneider wirft Opposition Stimmungsmache vor

Potsdam. Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) hat der Opposition im Landtag verkehrspolitische Stimmungsmache vorgeworfen. Es sei nicht förderlich, immer nur einzelne Probleme des Nahverkehrs zu kritisieren, meinte die Ministerin in der Aktuellen Stunde des Parlaments am Donnerstag. Sie lade die Opposition dazu ein, mit der rot-roten Regierung eine umfassende Strategie für den Verkehr in Brandenburg zu entwickeln.

Schneider erklärte, ihr Bundesland könne sich im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland nicht beschweren. "Der Nahverkehr in Berlin-Brandenburg ist eine Erfolgsgeschichte", sagte die Ministerin. Dennoch gebe es Unzulänglichkeiten, an denen noch schneller gearbeitet werden müsse.

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Rainer Genilke, beklagte in der Landtagsdebatte überfüllte Nahverkehrszüge und lange Staus. "Wenn Sie sagen, wir müssen Prozesse beschleunigen, dann frage ich mich immer, wer oder was hat Sie in den letzten 28 Jahren davon abgehalten hat", rief Genilke in Richtung der Ministerin.

( dpa )