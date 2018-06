31 Kinder und Betreuer mit Übelkeit und Brechdurchfall

Rauenstein (dpa/th - In einer Ferienanlage in Rauenstein (Kreis Sonneberg) klagen 31 Kinder und Betreuer über Übelkeit, Bauchschmerzen und Brechdurchfall. Neun von ihnen haben zudem Kreislaufprobleme und mussten in Krankenhäuser der Region gebracht werden, wie ein Sprecher des Landratsamtes Sonneberg am Donnerstag sagte. Die anderen Erkrankten würden derzeit in der Ferienanlage behandelt, Gesundheitsamt, Veterinär- und Lebensmittelamt und Landrätin Christine Zitzmann (parteilos) seien am Ort. Über den möglichen Auslöser der Erkrankungen gab es noch keine Erkenntnisse. Erste Untersuchungen laufen.

In der bei Schulklassen beliebten Ferienanlage befinden sich derzeit rund 100 Kinder von zwei Schülergruppen aus Berlin und einer aus Frankfurt am Main. Der Notruf sei am Morgen bei der Rettungsleitstelle Zella-Mehlis eingegangen.

( dpa )