DOSB-Präsident: Lassen Sie uns für Kristina Vogel beten

Berlin. DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat um Mitgefühl für die schwer verletzte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel gebeten. "Lassen Sie uns Kristina bitte gedanklich in unsere Runde aufnehmen und für sie beten. Sie braucht das", sagte Hörmann am Mittwochabend in einer Ansprache beim Palamentarischen Abend des deutschen Sports im Berliner Velodrom. Eigentlich habe die 27 Jahre alte Vogel kommen und über Spitzensport reden wollen. "Doch stattdessen braucht sie am heutigen Tage unser Daumendrücken", sagte Hörmann, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes.

Vogel hatte am Dienstag für einen Teamsprint in Cottbus trainiert und war auf der Betonpiste mit einem Tempo von fast 60 Stundenkilometern mit einem niederländischen Junioren-Fahrer kollidiert und gestürzt. Sie wurde schwer an der Wirbelsäule verletzt und in ein Berliner Krankenhaus geflogen. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bezeichnete den Zustand der Doppel-Olympiasiegerin am Mittwochnachmittag als "stabil". Vogel werde weiterhin intensivmedizinisch betreut, hieß es.

( dpa )