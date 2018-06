„Wenn wir nicht aufpassen, sind wir die Schmuddelfinken“

Nach der Wahl kaum im Amt, musste Regine Günther eines der heikelsten und wichtigsten Vorhaben der rot-rot-grünen Koalition moderieren. Im Interview erklärt Berlins Verkehrssenatorin (parteilos, für Grüne), wie und warum das neue Mobilitätsgesetz die Hauptstadt verändern wird.

Heute wird das Mobilitätsgesetz für Berlin verabschiedet. Überwiegt die Vorfreude oder vielleicht eher die Nervosität, weil man Sie und Ihre Verwaltung jetzt an diesem ambitionierten Papier messen wird?

Regine Günther: Es überwiegt natürlich die Freude, dass es gelungen ist, in sehr kurzer Zeit so ein Gesetz, ein deutschlandweit einzigartiges Gesetz, auf den Weg zu bringen. Berlin ist hier Vorreiter.

Was bedeutet das Gesetz für Berlin im ersten Schritt, was haben die Berliner konkret zu erwarten?

In Berlin stößt die Mobilität, so wie sie in der Vergangenheit organisiert war, an ihre Grenzen. Die einseitig auf das Auto fixierte Stadt ist kein Zukunftsmodell – wir brauchen Alternativen, und der Verkehr muss sicherer werden. Berlin leidet unter Luftverschmutzung, die Menschen stehen im Stau und leiden unter Lärm. Metropolen weltweit verfolgen Konzepte, die auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, auf den Rad- und Fußverkehr, auf Begegnungszonen und Elektromobilität orientieren. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir hier in Berlin die Nachhut und der letzte Schmuddelfink in Europa – das gilt es zu verhindern.

Wie viel wird Rot-Rot-Grün noch in dieser Legislaturperiode umsetzen können?

Wir haben natürlich ein straffes Programm. Wir werden in den öffentlichen Nahverkehr investieren, beispielsweise in die Straßenbahn, und mit der Elek­tromobilität bei den Bussen beginnen. Wir werden beginnen, eine neue Radinfrastruktur aufzubauen. Dazu gehören Radwege und Fahrradparkhäuser, wir brauchen Radschnellwege, und wir werden geschützte Fahrradstreifen bauen und grün einfärben, damit sie erkennbarer sind. Besonders kritische Kreuzungen werden wir entschärfen.

Warum haben Sie den Fokus zunächst so stark auf den Radverkehr gesetzt?

Es liegt kein einseitiger Fokus auf dem Radverkehr! Wir wollen die Mobilität anders organisieren. Im Mobilitätsgesetz gibt es einen allgemeinen Teil, einen Teil für den öffentlichen Nahverkehr und einen Rad-Teil. Später folgen Abschnitte zum Fußverkehr und zur intelligenten Mobilität. Der für die Stadt so bedeutende Wirtschaftsverkehr wird ebenfalls eine Rolle spielen. Gerade in einer großen Metropole wie Berlin, wo der öffentliche Raum knapp ist, wird es auch darum gehen, wie wir den öffentlichen Raum bestmöglich verteilen und nutzen.

Wie sieht es mit dem von den Unternehmen vehement geforderten Kapitel zum Wirtschaftsverkehr aus?

Wir arbeiten mit den Verbänden zusammen an einem integrierten Wirtschaftsverkehrskonzept. Noch im Sommer stellen wir einen ersten Zwischenbericht vor. Es ist natürlich wichtig, dass wir den Wirtschaftsverkehr in dieses Gesetz integrieren. Und das werden wir tun.

