Wohnungseinbrecher mit gestohlenem Auto geschnappt

Berlin. Einbrecher haben in einer Wohnung in Berlin-Wilmersdorf den Schlüssel eines Autos gestohlen und sind mit dem Wagen weggefahren. Die Unbekannten brachen in der Nacht zum vergangenen Montag in die Wohnung in der Pariser Straße ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einen Tag später entdeckten Ermittler den Wagen in Schöneberg an der Kreuzung Motzstraße Ecke Martin-Luther-Straße. Als ein 31-Jähriger am Dienstagabend mit dem gestohlenen Originalschlüssel in das Auto einsteigen wollte, nahmen die Beamten ihn fest. Der Mann soll nach Polizeiangaben auch für einen weiteren Wohnungseinbruch verantwortlich sein.

( dpa )