Integrationsbeauftragter unterzeichnet Erklärung

Berlin. Einen Tag vor dem Beginn des EU-Gipfels in Brüssel unterstützt der Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration, Andreas Germershausen, die "Berliner Erklärung zum Flüchtlingsschutz". Germershausen habe die gemeinsame Erklärung von 17 Menschenrechts- und Hilfsorganisationen wie Pro Asyl und Amnesty International am Mittwoch unterschrieben, teilte die Senatsverwaltung für Integration mit. Die Unterzeichner der Erklärung fordern "faire und rechtsstaatliche Asylverfahren". Schutzsuchende "vor Europas Grenzen aus- bzw. zwischenzulagern" sei keine akzeptable Lösung.

Die Zahlen der Schutzsuchenden, die nach Berlin kommen, seien zwar massiv gesunken, sagte Germershausen. "Krieg, Konflikte und Verfolgung in Ländern wie Syrien, Afghanistan und Somalia" würden jedoch weiter andauern. Verfolgte Menschen bräuchten Unterstützung, auch in Europa. Dass weniger Menschen Schutz in Deutschland und in Berlin finden, hänge mit Maßnahmen auf europäischer Ebene zusammen, Geflüchtete fernzuhalten, so Germershausen.

( dpa )