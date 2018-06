Museum Barberini zeigt Kunst aus Rom

Potsdam. Das Potsdamer Museum Barberini zeigt im nächsten Jahr italienische alte Meister. Die Leihgaben würden von den Sammlungen der Palazzi Barberini und Corsini in Rom zur Verfügung gestellt, teilte es am Mittwoch mit. Die Ausstellung "Wege des Barock" läuft vom 13. Juli bis 6. Oktober 2019. Es ist das erste Projekt des Hauses zum Thema Alte Meister. 54 Werke kommen nach Potsdam, darunter das berühmte Gemälde "Narziss" von Caravaggio. Papst Urban VIII. (1568-1644), geboren als Maffeo Barberini, sammelte Bilder und gab Gemälde in Auftrag.

Die Leihgabe sei eine große Ehre und Anerkennung, sagte Museumsdirektorin Ortrud Westheider. Von Anfang an sei es der Wunsch gewesen, mit der Sammlung, die den gleichen Namen wie das Potsdamer Gebäude trage, eine Ausstellung zu realisieren.

Das Museum Barberini am Potsdamer Alten Markt ist eine Rekonstruktion des Palais Barberini, das Friedrich der Große 1771/72 nach dem Vorbild des Palazzo Barberini errichten ließ. Das Gebäude in Italien war im Auftrag von Taddeo und Francesco Barberini 1627 bis 1638 entstanden. Heute beherbergt der Palazzo eine der bedeutendsten Sammlungen italienischer Malerei. Mit den Sammlungen der Galleria Corsini bilden sie die Gallerie Nazionali Barberini Corsini.

( dpa )