Heroin-Schmuggel: Angeklagter kündigt Geständnis an

Berlin. Rund 48 Kilogramm Heroin stellten Drogenfahnder in einem Fahrzeug auf einem Autobahn-Rastplatz bei Berlin sicher. Neun Jahre später hat einer der mutmaßlichen Schmuggler vor dem Landgericht ein Geständnis abgekündigt. Der 55-Jährige soll entweder zwischen der Lieferantengruppe und einem Großhändler vermittelt oder selbst Teil der Lieferantengruppe gewesen sein. Der Angeklagte werde sich am zweiten Verhandlungstag äußern, sagte sein Verteidiger zu Prozessbeginn am Mittwoch.

Das Rauschgift war im März 2009 beschlagnahmt worden. Die insgesamt 56 Pakete seien in einem Pkw von Bulgarien über Rumänien, Ungarn und Österreich nach Deutschland geschmuggelt worden, heißt es in der Anklage. Der Plan sei gewesen, das Heroin in Berlin an zwei Großabnehmer zu übergeben. Mehrere Tatbeteiligte waren nach Angaben der Justiz in einem ersten Prozess zu Haftstrafen zwischen sechs und zwölfeinhalb Jahren verurteilt worden.

Der 55-Jährige wurde seit 2011 mit europäischem Haftbefehl gesucht und im Mai 2017 in Georgien festgenommen. Seit Februar 2018 befindet sich der türkische Angeklagte, der bereits in seiner Heimat zu mehr als elf Jahren Gefängnis wegen Drogenhandels verurteilt wurde, in Deutschland in Haft. Das Gericht stellte ihm bei einem umfassenden Geständnis eine Strafe von maximal zwei Jahren und neun Monaten Haft in Aussicht. Der Prozess geht am 2. Juli weiter.

