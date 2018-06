Weniger Forellen aus Brandenburg

Potsdam. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr knapp zwölf Prozent weniger Regenbogenforellen gezüchtet worden als 2016. Die produzierte Menge sei von 212 Tonnen auf 187 Tonnen gesunken, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mit. Bei der Karpfenzucht habe es hingegen einen Zuwachs um fünf Prozent gegeben. Im Jahr 2017 wurden demnach 640 Tonnen des beliebten Speisefisches produziert, ein Jahr zuvor waren es 609 Tonnen. Der Anteil der Karpfen an der gesamten Fischzucht in Brandenburg liegt laut Statistik bei mehr als zwei Dritteln. In dem Bundesland produzieren 36 Betriebe knapp 1000 Tonnen Fisch pro Jahr.

