Woidke: Land will Flüchtlingen von der "Lifeline" helfen

Potsdam. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat angekündigt, dass Brandenburg Flüchtlinge von dem vor Malta festliegenden Rettungsschiff "Lifeline" aufzunehmen wolle. "Brandenburg steht zu seiner Verpflichtung, Menschen in humanitärer Not zu helfen", sagte Woidke am Mittwoch im Landtag. Brandenburg habe die Möglichkeiten, diesen Menschen zu helfen. Zunächst müsse allerdings das Bundesinnenministerium die Voraussetzungen für die Aufnahme der Gestrandeten in Deutschland schaffen. Das Schiff mit etwa 230 Migranten und 17 deutschen Besatzungsmitgliedern an Bord ist seit fast einer Woche im Mittelmeer vor Malta blockiert.

( dpa )