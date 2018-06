Bauhaus Museum Dessau öffnet am 8. September 2019

Dessau-Roßlau. Das Bauhaus Museum Dessau wird am 8. September 2019 eröffnet. Gezeigt wird in dem Neubau die Ausstellung "Versuchsstätte Bauhaus. Die Sammlung", wie die Stiftung Bauhaus Dessau am Dienstag mitteilte. Für das Museum wurde im Dezember 2016 der Grundstein gelegt. Im Mai 2017 begannen die Bauarbeiten in Dessau-Roßlau. Das Museum soll 25 Millionen Euro kosten. Die Stiftung hat den Angaben zufolge nach Berlin die weltweit zweitgrößte Sammlung zum Thema Bauhaus. Die einstige Architektur-, Kunst- und Designschule gilt bis heute als Ikone der Moderne.

Das Bauhaus wurde 1919 vom Architekten Walter Gropius (1883-1969) in Weimar gegründet. In Dessau erlebte die Schule mit revolutionären Entwürfen, Bauten und Lehrmethoden ihre Blütezeit. 1933 wurde das Bauhaus auf Druck der Nazis nach dem Umzug nach Berlin endgültig geschlossen.

Gebäude im Bauhausstil zählen zum Unesco-Welterbe. An den drei Ursprungsstätten wird heute das einzigartige Erbe der Architektur-, Kunst- und Designbewegung gepflegt. 2019 jährt sich die Gründung der künstlerisch-experimentellen Schule zum 100. Mal.

( dpa )