Mann geht mit Fäusten auf Streifenwagen los

Berlin. Mit bloßen Fäusten hat ein 30-Jähriger einen abgestellten Streifenwagen am Bahnhof Berlin-Lichtenberg bearbeitet. Als ihn Bundespolizisten daraufhin am Dienstagmorgen ansprachen, habe er aggressiv reagiert und sei in Angriffshaltung gegangen, teilten die Sicherheitskräfte mit. Die Beamten überwältigten schließlich den alkoholisierten Mann und Rettungskräfte brachten ihn zur psychiatrischen Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Polizeiwagen soll kein erkennbarer Schaden entstanden sein.

( dpa )