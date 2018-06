Ausgang der Debatte um Bestattungsgesetz ungewiss

Potsdam. Im Landtag Brandenburgs zeichnet sich eine offene Debatte um die umstrittenen neuen Bestattungsregeln ab. An den drei Sitzungstagen in dieser Woche soll eine Gesetzesänderung beschlossen werden. Am Dienstag vermieden es die meisten Fraktionsvorsitzenden im Vorfeld der Landtagsdiskussion, eine Tendenz aus ihren Reihen zu verkünden.

In der Debatte geht es insbesondere darum, ob es Angehörigen erlaubt werden soll, sich aus einem Teil der Asche von Toten ein Erinnerungsstück wie einen kleinen Diamanten fertigen zu lassen. Zudem ist die Frage, ab welchem Körpergewicht Fehl- und Totgeburten bestattet werden müssen. Die anstehenden Gewissensentscheidungen solle jeder Abgeordnete - unabhängig von seiner Parteizugehörigkeit - selbst treffen können, war der einhellige Tenor.

CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben betonte ebenfalls die freie Entscheidung, sagte jedoch, es zeichne sich unter den Christdemokraten eine Mehrheit gegen die Entnahme von Asche und für ein generelles Recht auf Bestattung ab. "Eine Bestattung darf sich nicht an Gramm-Zahlen orientieren", sagte der CDU-Politiker. Angehörige brauchten zudem einen Ort der Trauer.

Die Bestatter-Verbände wünschen sich eine Erlaubnis der Entnahme der Asche von Toten, die christlichen Kirchen laufen dagegen Sturm. Sie wollen auch eine Bestattungspflicht für Tot- und Fehlgeborene.

( dpa )