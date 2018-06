Stadtreinigung stundenlang nach Greenpeace-Aktion im Einsatz

Berlin. Nach der Farbaktion von Greenpeace rund um die Siegessäule in Berlin-Tiergarten ist die Berliner Stadtreinigung (BSR) mit der Straßenreinigung beschäftigt. Aktivisten haben die Straßen um den Verkehrsknotenpunkt mit tausenden Litern gelber Farbe so gefärbt, dass sie aus der Luft wie eine Sonne aussehen. Anlass der Aktion ist das erste Treffen der Kohlekommission der Bundesregierung am Dienstag.

"Der verschleppte Kohleausstieg ruiniert Deutschlands Klimabilanz und bremst die Modernisierung unseres Energiesystems hin zu Solar und Windkraft", sagte Greenpeace-Sprecher Christoph von Lieven.

"Wir sind mit drei Spülwagen und fünf Kehrmaschinen im Einsatz", sagte BSR-Sprecher Sebastian Harnisch am Dienstagvormittag der Deutschen Presse-Agentur. Die Reinigung sei sehr aufwendig und werde voraussichtlich noch einige Stunden dauern. Die Mitarbeiter müssten mehrere Durchgänge fahren, um die Farbe zu entfernen.

Die BSR sei von der Polizei angefordert worden. Die Kosten für die Reinigung müsse der Verursacher tragen. Eine Summe konnte die BSR noch nicht nennen. Laut Greenpeace handelt es sich bei der Farbe um ein ökologisch unbedenkliches, selbst angerührtes Gemisch aus Zellulose und dem Mineral Spinell. Unter dem Motto "Sonne statt Kohle" fordert Greenpeace einen konsequenten Klimaschutz.

( dpa )