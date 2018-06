Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Tantow. Nach dem Verschwinden von vier Kühen von einer Weide in der Uckermark ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Viehdiebstahls.

Der Weidezaun in der Gemeinde Tantow war durchtrennt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Halter habe die Beamten alarmiert. Es wird vermutet, dass die Kühe am Wochenende verschwanden.

Der Fall wurde laut Polizei an das Landeskriminalamt weitergegeben. Dort gibt es eine Soko "Koppel", die zu möglichen Viehdiebstählen ermittelt.

( dpa )