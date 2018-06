Deshalb bekam Erdogan in Berlin nur eine knappe Mehrheit

51,5 Prozent der Türken in Berlin stimmen für Erdogan – deutlich weniger als in anderen deutschen Städten.

Berlin. Das Ergebnis war zwar knapp, doch auch in Berlin hat Recep Tayyip Erdogan die Mehrheit der Stimmen erhalten. Insgesamt stimmten 51,5 Prozent der wahlberechtigten Berliner für Erdogan. So wenig wie sonst nirgendwo in Deutschland. Erdogan-Hochburgen dagegen sind Essen (76,3 Prozent), Düsseldorf (70,5 Prozent) und Stuttgart (68,8 Prozent). Insgesamt stimmten knapp 65 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland für Erdogan. Fast 14 Prozent mehr als in Berlin.

Warum das Ergebnis für den amtierenden Präsidenten in Berlin verhältnismäßig schlecht ausfiel, möchte Cihan Sinanoglu nicht abschließend bewerten, Eine ausführlichere Analyse brauche Zeit, sagt der Sprecher der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD).

Er wundere sich jedoch nicht, dass in Berlin mehrheitlich liberale Wähler an die Urne gegangen sind, als etwa in den konservativer geprägten Gemeinden in Deutschland. Berlin ist seit Jahren auch Zufluchtsort für viele Kritiker der Erdogan-Regierung: „In Nordrhein-Westfalen haben wir die alte Gastarbeiterstruktur, die schon ein bisschen konservativer angehaucht ist. In Berlin hat man, geprägt durch das urbane Umfeld, tatsächlich etwas liberalere Wähler. Das bleibt aber eine These, die man in den Raum stellen kann.“

Viele linksliberale Türken in Berlin

Diese These kann auch Berlins Beauftragter für Integration und Migration, Andreas Germershausen, bestätigen. „In Berlin ist der Anteil von Zuwanderinnen und Zuwanderern aus der Türkei, die eher linksliberale Positionen vertreten, seit Langem vergleichsweise groß. Entsprechend ist auch das Spektrum von kritischen Organisationen größer, die gut in der Stadt vernetzt sind“, sagt Germershausen. Außerdem sei von allen relevanten Oppositionsparteien ein engagierter Wahlkampf geführt worden.

Zugute kam den Parteien die Situation in einem Stadtstaat wie Berlin, die die Mobilisierung erleichtert habe, so der Integrationsbeauftragte. Gründe, warum die Wähler in anderen deutschen Städten mehrheitlich für Erdogan gestimmt haben, gebe es viele, so Germershausen: „Zuwanderer erfahren in Deutschland Ausgrenzung. Das führt zu weniger Bereitschaft, sich mit unserer Gesellschaft zu identifizieren. Es führt dazu, dass ein Teil der Zuwanderinnen und Zuwanderer aus der Türkei sich wieder stärker auf das Herkunftsland bezieht, auch wenn es eher das der Großeltern ist.“

Sinanoglu: Deutsche Politik mitverantwortlich

„Die Leute wählen Erdogan aufgrund struktureller Diskriminierung“, sagt auch Sinanoglu. Die gescheiterte Integrationspolitik führe zu einer Abkehr von Deutschland, hin zur Türkei und Erdogan. Auf diese Weise sei es für den türkischen Präsidenten leicht, sich als „Anwalt“ aller Türken zu inszenieren. Doch die Integrationsthese führe nur bis zu einem gewissen Punkt, erklärt Sinanoglu. Andererseits stehe Erdogan, wie viele europäische Politiker, für einen autoritären Zeitgeist, der sich etwa in Ungarn in Viktor Orbán oder in Deutschland in der AfD widerspiegle.

„Da geht es tatsächlich um ein Demokratieverständnis, um das wir in Deutschland ringen müssen“, sagt der TGD-Sprecher. Die Verantwortung für das Wahlergebnis liege zwar grundsätzlich bei den Wählern selbst. Doch auch die deutsche Politik leiste mit mangelnder Initiative zur Integration einen Beitrag, so Sinanoglu weiter: „Der Koalitionsvertrag erwähnt nicht in einem Wort, dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist. Wenn man sich dazu bekennen würde, hätte das weitreichende Folgen für strukturelle Debatten in diesem Land.“

Türkische Gemeinde tief gespalten

Auch von einer neuen Erfolgswelle Erdogans möchte Sinanoglu nicht sprechen. Die türkische Gemeinde in Deutschland sei nicht erst „seit gestern“ gespalten, sondern schon immer. „Das ist keine homogene Gruppe. Nur ist sie jetzt in der Öffentlichkeit sichtbar. Wir tun alle gut daran, da jetzt ein bisschen Sachlichkeit hereinzubringen und die Gemüter zu beruhigen. Auch wenn die Wahlergebnisse nicht allen gefallen.“

Trotzdem müsse man jetzt das Wahlergebnis akzeptieren. Zugehörigkeitsdebatten zu führen, sei kontraproduktiv. „Wir dürfen nicht den Diskurs führen, den die AfD führen will. Wir müssen politische Lösungen finden, um die Leute zu gewinnen“, ist Sinanoglu überzeugt.

