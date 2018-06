Berliner Ämter suchen dringend Bauingenieure

Eine Baustelle in Berlin

Investitionsprogramme gefährdet: In Bezirken sind Dutzende Stellen frei, viele Fachkräfte scheiden aus dem Dienst aus.

Berlin. Ohne sie werden keine Schulen errichtet, und es dürfte schwierig werden, die ambitionierten Investitionsvorhaben des rot-rot-grünen Senats umzusetzen. Bauingenieure gehören zu den entscheidenden Mitarbeitern, um die bereitliegenden Milliarden Euro auch in Bauvorhaben umzusetzen. Aber gerade diese Fachleute fehlen in den meisten Bezirksverwaltungen.

Allein in den sieben Bezirken, die sich auf die Anfrage der Berliner Morgenpost zurückmeldeten, sind 60 Stellen unbesetzt. Weitere 62 Bauingenieure scheiden bis 2022 aus. Hinzu kommt weiterer Personalbedarf durch die angekündigten Neubauprogramme. Bauingenieure werden auch anderswo gesucht und meist besser bezahlt als in Berlins Bezirksämtern, wo sie mit knapp über 3000 Euro Monatsgehalt einsteigen.

Bis zu 90 Bauexperten müssten pro Jahr eingestellt werden

„Leider gibt weder der Arbeitsmarkt entsprechend viele qualifizierte Ingenieure her, noch stehen ausreichend Bürodienstgebäude für die notwendigen Arbeitsplätze zur Verfügung“, heißt es aus dem Rathaus Spandau. Auch Steglitz-Zehlendorf räumt „Probleme bei der Personalgewinnung“ ein. „Es wird kaum möglich sein, allein die aufgrund des Erreichens der Altersgrenze ausscheidenden Mitarbeiter zu ersetzen.“ Reinickendorf meldet, in den bauenden Bereichen fehlten „vermehrt Architekten“.

Der Senat spricht in einem Bericht über „Personalgewinnung in Fachberufen“ von fast 600 Ingenieuren, die bis 2022 ausscheiden, das wäre jeder vierte. Den Gesamtbedarf für Einstellungen gibt er mit 841 an. Davon sind mehr als die Hälfte Bauingenieure, vor allem für den Hochbau. Jedes Jahr müssten demnach zwischen 50 und 90 Bauingenieure eingestellt werden. Die Ämter sähen es „besonders kritisch“, dass „der Bedarf wesentlich größer“ sei als die Nachbesetzung ausscheidender Ingenieure, heißt es.

Die Fachgemeinschaft Bau warnt: „Für eine erfolgreiche Realisierung sämtlicher Baumaßnahmen bedarf es einer Stärkung der Auftraggeberkompetenz des Landes Berlin mittels mehr qualifizierten Personals“, sagte Geschäftsführerin Manja Schreiner der Berliner Morgenpost. Trotz der Personalnot beteiligen sich einige Bezirke jedoch nicht oder nur sehr zögerlich an dem Programm für den dualen Studiengang Bauingenieurwesen, mit dem das Land seit 2016 in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) eigenen Nachwuchs für den Mangelberuf heranziehen möchte. Bisher ist von den 30 möglichen Plätzen pro Jahrgang stets fast ein Drittel frei geblieben. Im jüngsten Jahrgang sind 26 Plätze belegt. Die Studierenden gehen auf die Hochschule und arbeiten parallel schon in der Praxis. Sie bekommen 29 Tage Urlaub im Jahr und 990 Euro im Monat. Im kommenden Jahr beendet der erste Jahrgang seine Ausbildung und kann die Bauämter verstärken.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hatte in den ersten beiden Jahren zehn Plätze angemeldet, im laufenden Kurs sind es fünf. Die Berliner Immobilienmanagement-Gesellschaft (BIM) hat jeweils zwei angehende Ingenieure im Programm. Auch Friedrichshain-Kreuzberg mit sechs und Neukölln mit sieben bilden einen wichtigen Teil ihres Nachwuchses mit der HWR selbst aus. Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinickendorf und Spandau haben jedoch seit 2016/2017 nur einen Studenten, Lichtenberg gar keinen. Laut Bürgermeister Michael Grunst (Linke) sind dort aber nur zwei Bauingenieursstellen offen, und es werden zwei Abgänge bis 2022 erwartet.

Begründet wird die Zurückhaltung oft mit Mangel an Personal, das sich um den Nachwuchs kümmert. Steglitz-Zehlendorf hat nach Zaudern den Nutzen des dualen Studiums erkannt und nun vier Plätze angemeldet. Dort sind acht Stellen offen und 13 Bauingenieure werden das Amt verlassen.

Anders als seine Kollegen in anderen Bezirken berichtet Mittes Stadtrat Carsten Spallek (CDU), die normalen Stellenangebote würden „gut angenommen“. Die Ausbildung im dualen Studiengang sei derzeit „nicht die beste Lösung“, man konzentriere sich auf Bewerber mit Berufserfahrung.

50 Prozent mehr Aufträge für die Bauunternehmen

Dabei wird in Berlin wird mehr gebaut. Die Bauunternehmen haben in den ersten vier Monaten des Jahres ein Viertel mehr Geld umgesetzt und fast 50 Prozent mehr Aufträge akquiriert als im Vorjahr. Im April erlebten sie einen Umsatzanstieg von 22 Prozent. An diesem Boom ist auch die öffentliche Hand als Auftraggeber beteiligt.

Insgesamt sind die Landespolitiker mit den Anstrengungen der Bezirke bei der Personalgewinnung unzufrieden. Auch die Einrichtung zentraler Bewerbungsbüros, von denen sich die Landespolitiker mehr Effizienz und kürzere Einstellungsverfahren erhoffen, geschieht nur zögernd. Einzig Charlottenburg-Wilmersdorf und Neukölln haben ihre Re­krutierung zentral organisiert, wie aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage der SPD-Abgeordneten Franziska Becker hervorgeht. Weitere Bezirksämter arbeiten daran oder denken darüber nach.

Lichtenberg, Mitte, Tempelhof-Schöneberg und Reinickendorf haben sich gegen ein zentrales Bewerbungsbüro entschieden. Becker versteht das nicht. Neben standardisierten Stellenbeschreibungen und Sammelausschreibungen seien zentrale Bewerbungsbüros ein entscheidender Baustein, um Stellen schneller zu besetzen, sagte Becker. Bezirke, die noch keine Bewerberbüros hätten, sollten „schnell nachziehen“.