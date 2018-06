Tödlicher Verkehrsunfall: Auto prallt gegen Baum

Schwielochsee. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 320 in der Nähe von Schwielochsee (Dahme-Spreewald) ist am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Der Fahrer eines mit vier Insassen besetzten Autos sei am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, berichtete ein Sprecher des Lagezentrums im Polizeipräsidium. Eine Person sei an der Unfallstelle gestorben, die drei anderen seien nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )