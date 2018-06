Verdorbenes Essen wohl Grund für Erkrankung von Kita-Kindern

In Wildau mussten Kinder und Erwachsene wegen Verunreinigungen im Essen in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Wildau. Die Erkrankungen von 144 Kita-Kindern und Grundschülern sowie 6 Erwachsenen in Wildau wurden vermutlich durch eine bakterielle Verunreinigung in den Mittagessen ausgelöst. Einen entsprechenden Verdacht hätten Untersuchungen des Landeslabors Berlin-Brandenburg von Proben aus den betroffenen Kitas und der Küche des Caterers ergeben, teilte der Landkreis Dahme-Spreewald am Montag mit. Die Verunreinigungen könnten bei Portionen von Frikassee mit Reis aufgetreten sein. Mit weiteren Ergebnissen werde erst in den kommenden Tagen gerechnet.

Die Kinder und Erzieher waren am vergangenen Donnerstag mit Übelkeit und Erbrechen erkrankt. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurde das Essen samt einem verpackten Pudding von einer Großküche geliefert. Die Erkrankungen seien etwa zwei Stunden nach der Mahlzeit nahezu zeitgleich bei allen Betroffenen aufgetreten. Einige Kinder mussten kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden.

Am Freitag waren die drei kommunalen Kitas und die Schule für eine Grundreinigung geschlossen geblieben. Am Montag wurden die Einrichtungen wieder geöffnet. Als Vorsichtsmaßnahme sollte der Caterer die Einrichtungen am Montag und Dienstag aus einer anderen Küche beliefern.

( dpa )