Guido Maria Kretschmer feiert im September Hochzeit

Berlin. Der Modeschöpfer und Fernsehexperte Guido Maria Kretschmer (53, "Shopping Queen") feiert am 8. September auf Sylt Hochzeit. Seine PR-Agentur bestätigte am Montag einen Bericht der "Bild"-Zeitung vom selben Tag. Kretschmer und sein Mann Frank Mutters haben mit dem Jawort schon Übung: Sie sind seit mehr als 30 Jahren zusammen und schlossen 2012 eine eingetragene Lebenspartnerschaft. "Sie leben gemeinsam mit 4 bezaubernden Barsoi-Hündinnen in Berlin", heißt es auf der Homepage Kretschmers. Zur Hochzeit auf Sylt sagte das Paar der "Bild": "Wir lieben die See, und deshalb war auch klar, dass wir am Wasser heiraten wollen."

( dpa )