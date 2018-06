Auf der Droidcon verändern 1300 Entwickler Welt

Boris Jebsen, Gründer der DroinCon-Konferenz am 07.06.2017 in Berlin

Weltweit laufen neun von zehn Smartphones mit dem mobilen Betriebssystem Android, das vom amerikanischen Konzern Google entwickelt wird. Hinzu kommen zahlreiche weitere Geräte wie Waschmaschinen oder Kühlschränke, die sich mit dem Android-System bedienen lassen. In Berlin findet ab Montag die dreitätige „Droidcon“ statt, die führende Entwicklerkonferenz für das Betriebssystem. Etwa 1300 Spezialisten werden bis Mittwoch in der Messehalle Citycube erwartet. Die Software-Spezialisten wollen über Trends ihrer Branche und über neue Anwendungsmöglichkeiten für Android sprechen.

„Wir legen Wert darauf, dass nur die besten Entwickler den Raum bekommen, über ihre Projekte zu berichten“, sagt „Droidcon“-Gründer und Organisator Boris Jebsen. In diesem Jahr hätten etwa 400 Entwickler aus der ganzen Welt Manuskripte eingereicht. Eine Jury habe 80 Android-Spezialisten ausgewählt, die in der Halle der Messe Berlin über ihre Arbeit reden dürfen, so Jebsen.

Messe Berlin hält seit 2018 Mehrheit an der „Droidcon“

Der Berliner Boris Jebsen ist der Kopf hinter der „Droidcon“. Jebsen, Jahrgang 1969, ist gewissermaßen der Prototyp eines Softwareentwicklers. Im Wohnzimmer seiner Eltern entwickelte er in den 80er-Jahren seine ersten Programme. Jebsen hat beobachtet, wie sich Anwendungen, Entwicklungsarbeit und Programmiersprachen verändert haben.

Als nach der Jahrtausendwende die ersten mobilen Systeme für Smartphones auf den Markt kamen, hatten zunächst die Hersteller das Sagen. „Apple, Blackberry, Microsoft und Nokia haben vorgegeben, was Nutzer mit ihren Geräten machen sollen und was nicht“, erklärt Jebsen. Das änderte sich erst, als Google 2008 das Android-System auf den Markt brachte, eine sogenannte Open-Source-Software, die es Entwicklern erlaubt, den Quellcode einzusehen, zu ändern und zu nutzen.

„Das fand ich toll, weil es mich wieder an meine Jugend erinnerte“, sagt Jebsen. Über ein soziales Netzwerk suchte er den Austausch mit anderen Android-Entwicklern. 2009 fand dann die Premiere der „Droidcon“ im „Dahlem Cube“ statt. „Wir waren vielleicht 300 Entwickler“, sagt Jebsen. Mittlerweile ist die Entwickler-Konferenz erwachsen geworden. „Droidcons“ gibt es zurzeit in 26 Ländern auf vier Kontinenten. Der Erfolg hat das Format auch für Investoren interessant gemacht.

Bereits im Sommer 2016 hatte Boris Jebsen Kontakt zu möglichen Geldgebern aufgenommen, um die „Droidcon“ weiterzuentwickeln. Es habe großes Interesse aus den USA, dem Heimatland von Google, gegeben, erzählt er. Doch letztlich stieg die Messe Berlin bei Jebsens Firma Mobile Seasons GmbH ein, die die „Droidcon“ organisiert. Zunächst hielt die Messe eine Minderheitsbeteiligung, seit 2018 ist die Landes-Tochter Mehrheitseigner des Unternehmens. „Die Droidcon ist ein vielversprechendes Veranstaltungsformat, aber vor allem ein interessanter Partner für die Entwicklung neuer Dienstleistungen“, kommentierte Messe-Chef Christian Göke den Zukauf.

Weltweit sollen weitere Droidcons entstehen

Gérald Lamusse, der sich bei der Messe um neue Geschäftsfelder kümmert, sagt, die Messe könne von den Ideen Jebsens profitieren. „Wir schauen, ob wir diese Ideen in neue Formate gießen können“, so Lamusse. Überschneidungen zwischen der „Droidcon“ und bisherigen Veranstaltungen der Messe gebe es aber auch schon heute. Auf der Internationalen Funkausstellung Ifa würden jedes Jahr neue Haushaltsprodukte gezeigt, die mithilfe des Android-Betriebssystems zu steuern seien, so Lamusse.

Zunächst habe die Messe aber ihr weltweites Vertriebsnetz genutzt, um weitere „Droidcons“ ins Leben zu rufen. In diesem Jahr werden 26 der Entwickler-Treffen stattfinden, im kommenden Jahr sollen es schon 30 sein. Boris Jebsen hatte die „Droidcon“-Lizenz weltweit an andere Veranstalter vergeben. Über die Lizenzgebühr generierte seine Firma Einnahmen.

Die Messe hat jetzt zunächst drei „Droidcons“ zurückgeholt: Demnächst sollen die Konferenzen in San Francisco, New York und Madrid offiziell von der neuen Messe-Berlin-Tochter Mobile Seasons ausgerichtet werden. Die Messe sieht in der „Droidcon“-Berlin auch einen Standortfaktor für die deutsche Hauptstadt: Von dem Erfahrungsaustausch über das Android-System könnten auch die zahlreichen Tech-Firmen in der Stadt profitieren. Start-ups und etablierte Unternehmen nutzen die „Droidcon“ mittlerweile auch dafür, die begehrten Entwickler zu rekrutieren, sagt Boris Jebsen. In diesem Jahr ist etwa die Berliner Mobile-Bank N26 einer der Partner.

Google ist Sponsor, aber nicht für Inhalte verantwortlich

Die Teilnehmer der „Droidcon“ wollen auch über weltweite Dominanz des

Android-Systems diskutieren. Google droht derzeit eine Strafe der EU-Kommission. Zwar stellt der US-amerikanische Konzern die Software Smartphone-Herstellern kostenlos zur Verfügung. Die Kommission stört sich aber daran, dass Hersteller von Android-Geräten mit integrierten Diensten des Konzerns auch die Google-Suche und den Web-Browser Google Chrome vorinstallieren müssen. Google hatte die Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen.

„Android ist überall. Das ist schon gruselig“, sagt auch Boris Jebsen. Die Entwickler diskutieren deswegen auch über die Gefahr, die von dem weltumspannenden Betriebssystem ausgehen könnte. Die Frage der Datensicherheit stehe dabei im Fokus. Die „Droidcon“ sei eine unabhängige Entwickler-Konferenz, betont Jebsen. Google, die

Android-Mutter, sei zwar Sponsor, aber nicht für Inhalte des Treffens verantwortlich.