Unfälle Zwei Tote und 89 Verletzte am Wochenende in Brandenburg

Potsdam. Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende bei Verkehrsunfällen 89 Menschen verletzt worden, zwei Menschen starben. Dies teilte die Polizei am Montagmorgen mit. In Nauen (Havelland) kam ein Auto wegen überhöhter Geschwindigkeit in einem Kreisverkehr von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Laut Polizei fing das Auto sofort Feuer. Ein Mensch verbrannte im Fahrzeug. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt, blieb zunächst unklar.

Der zweite tödliche Unfall ereignete sich am Sonntagvormittag in Storkow (Oder-Spree). Auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Schwenow und Limsdorf kam ein 63-jähriger Mann mit seinem Auto in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum und starb noch am Unfallort.

Insgesamt wurden zwischen Freitag und Sonntag 464 Unfälle registriert, bei 70 davon sind Personen zu Schaden gekommen.

( dpa )