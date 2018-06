Kliniken Niederlausitz: Tarifeinigung für 900 Beschäftigte

Senftenberg/Lauchhammer. Die mehr als 900 nichtärztlichen Beschäftigten der Klinikum Niederlausitz GmbH sollen deutlich mehr Lohn und Gehalt bekommen. Nach acht Tarifrunden und zwei Warnstreiks an den Standorten Senftenberg und Lauchhammer habe es in der Nacht zum Samstag eine Einigung gegeben, teilte die Gewerkschaft Verdi am Sonntag mit. Demnach sollen Löhne und Gehälter in den kommenden 16 Monaten schrittweise um 6,7 Prozent steigen, für die Pflege wurde im selben Zeitraum eine Steigerung von 7,0 Prozent vereinbart.

Damit habe sich bei den Beschäftigten der vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz getragenen Krankenhäuser die Lohndifferenz zu den Beschäftigten im städtischen Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum wesentlich verringert, sagte Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke.

( dpa )