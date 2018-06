14 800 Besucher bei Musikfestspielen Potsdam Sanssouci

Potsdam. Eine Konzerttour mit Fahrrädern, Klassik, Oper und Führungen: Die diesjährigen Musikfestspiele Potsdam Sanssouci unter dem Motto "Europa" haben an 16 Spieltagen knapp 14 800 Zuhörer angelockt. Damit seien die 35 Konzerte, zwei Opernproduktionen und weitere kulturelle Veranstaltungen zu 90 Prozent gebucht worden, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Im Vorjahr waren rund 15 500 Besucher gekommen. Das Festival solle am Abend mit dem Abschlusskonzert der Europa-Hymne "Ode an die Freude" am Neuen Palais im Park Sanssouci mit Feuerwerk zu Ende gehen.

Insgesamt gab es seit dem 8. Juni in Potsdam 71 Veranstaltungen mit rund 490 Künstlern aus mehr als 30 Ländern. An dem traditionellen Fahrradkonzert, bei denen die Besucher zwischen 18 Stationen radeln und dort Konzerte und Führungen erleben können, nahmen 1500 Kulturbegeisterte teil.

( dpa )