Vier Verletzte bei Verkehrsunfällen in Pankow und Moabit

Berlin. Bei Verkehrsunfällen in Berlin sind zwei Menschen schwer und zwei leicht verletzt worden. Ein Motorradfahrer wurde in Pankow am Samstagabend auf der Neumannstraße von einem Auto erfasst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 28-jährige kam mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Autofahrer war in der Gegenrichtung unterwegs. Er übersah beim Linksabbiegen in die Thulestraße das Motorrad. Eine 22-jährige Beifahrerin im Wagen wurde leicht am Oberkörper verletzt.

Ebenfalls am Samstagabend stießen in Moabit mehrere Autos zusammen, weil ein 39-jähriger Fahrer auf der Stromstraße eine rote Ampel missachtete. Dabei krachte er mit dem Wagen eines 24-jährigen zusammen, der bei Grün aus der Perleberger Straße kam. Durch die Wucht wurde dessen Auto gegen einen anderen Wagen geschleudert, der hinter ihm fuhr. Die 49-jährige Beifahrerin im hinteren Auto wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

( dpa )