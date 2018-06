Demonstration für freies Internet: Neue Regeln geplant

Berlin. In Berlin wird heute für ein freies Internet demonstriert. Die Piratenpartei hat zu europaweiten Protestaktionen aufgerufen. Hintergrund ist, dass sich der Rechtsausschuss des Europaparlaments in der vergangenen Woche für die umstrittene Einführung von sogenannten Upload-Filtern ausgesprochen hat. Außerdem soll bei der europaweiten Urheberrechtsreform ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage eingeführt werden.

Kritiker sehen in den möglichen Neuregelungen eine Gefahr für das freie Internet. Laut Berliner Polizei werden bis zu 500 Teilnehmer erwartet. Der Protestmarsch beginnt mit einer Kundgebung am Europäischen Haus (11.45 Uhr) in der Nähe des Brandenburger Tores und führt dann nach Kreuzberg.

( dpa )