Radtour von Juden und Muslimen durch Berlin

Berliner Imame und Rabbiner wollen mit einem Tandem-Korso durch Mitte gemeinsam ein Zeichen gegen Islamfeindlichkeit und Antisemitismus setzen. Mindestens 20 gemischt besetzte Tandems aus Juden und Muslimen wollen am heutigen Montag um 15.30 Uhr am Holocaust-Mahnmal (Ecke Cora-Berliner-Straße/Behrenstraße) starten. Die Route führt vorbei an der Synagoge am Fraenkelufer sowie der Mevlana-Moschee und endet gegen 17 Uhr am Bebelplatz – dem Ort der Bücherverbrennung 1933. Dort findet dann auch eine Abschlusskundgebung statt.

Dem Korso können sich alle Berliner auf dem eigenen Fahrrad anschließen, die ebenfalls ein Zeichen für ein friedvolles Miteinander in einer pluralen Gesellschaft setzen wollen, teilte Projektleiterin Susanne Kappe mit.