Kudamm-Raser im August wieder vor Landgericht

Die mit Spannung erwartete zweite Auflage des Prozesses gegen zwei Autoraser, die am 1. Februar 2016 auf der Tauentzienstraße an der Ecke Nürnberger Straße einen tödlichen Unfall verursachten, soll am 14. August vor dem Landgericht Berlin beginnen. Der zur Tatzeit 24-jährige Marvin N. und der drei Jahre ältere Hamdi H. waren mit ihren Autos mit bis zu 170 Stundenkilometern auf dem Kurfürstendamm gerast und hatten zwölf Kreuzungen überquert, bei denen die Ampeln für ihre Fahrtrichtung Rot zeigten. An der Kreuzung Tauentzien- Ecke Nürnberger Straße – hier stand die Ampel für die Autoraser schon 17 Sekunden auf Rot – prallte Hamdi H. mit seinem Audi A6 gegen einen von rechts kommenden Jeep.

Die gesamte Energie des Audi übertrug sich auf den Geländewagen, der förmlich durchstoßen wurde und 70 Meter weit durch die Luft flog. Marvin N.s Mercedes CLA kollidierte Sekundenbruchteile später mit dem Audi und schleuderte gegen die Granitbegrenzung des Mittelstreifens. Der 69 Jahre alte pensionierte Arzt Michael Warshitsky, der den Jeep steuerte, erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Am 27. Februar 2017 wurden Marvin N. und Hamdi H. von einer Schwurgerichtskammer des Landgerichts Berlin wegen Mordes zu lebenslänglichen Freiheitsstrafen verurteilt. Dieses Urteil hatte der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) am 1. März aufgehoben und das Verfahren an eine andere Schwurgerichtskammer des Berliner Landgerichts zurückverwiesen. Zuständig ist nun die von Richter Peter Schuster geleitete 40. Große Strafkammer.

Es kann durchaus zu erneuter Verurteilung wegen Mordes kommen

Der Fall ist nach wie vor bei heftig umstritten und wird an juristischen Fakultäten diskutiert. Viele, auch Rechtsgelehrte, gingen nach dem Urteil des BGH davon aus, dass die Kudamm-Raser beim neuen Prozess vor dem Berliner Landgericht nur noch wegen fahrlässiger Tötung verurteilt werden. Die Richter der 40. Großen Strafkammer sehen aber nach wie vor einen dringenden Tatverdacht wegen Mordes. Das Urteil sei zwar durch das Urteil des BGH aufgehoben worden, das bedeute jedoch nicht, dass es in einer erneuten Verhandlung nicht auch erneut zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen könne, lautet der Tenor eines Beschlusses, der sich mit dem Antrag auf Haftaussetzung eines der beiden Angeklagten beschäftigte. Beide befinden sich noch in Untersuchungshaft.

Einer der Kernpunkte in den bisherigen Urteilen war die Feststellung des bedingten Tötungsvorsatzes. Der BGH ging davon aus, dass der Zeitpunkt dieses Vorsatzes in erster Instanz nicht tragfähig belegt worden sei. Was aber offenkundig nicht bedeutet, dass diese Feststellung in dem nun folgenden Prozess nicht korrigiert werden kann.

