BVG gewinnt mit Turnschuh den "Werbe-Oscar"

Trotz eisiger Kälte haben Hunderte die Nacht vor einem Schuhladen in Kreuzberg verbracht. Der Verkauf der auf 500 Stück limitierten adidas-Schuhe im BVG-Muster startete am Vormittag.

Trotz eisiger Kälte haben Hunderte die Nacht vor einem Schuhladen in Kreuzberg verbracht. Der Verkauf der auf 500 Stück limitierten adidas-Schuhe im BVG-Muster startete am Vormittag.

Hunderte Sneaker-Fans frieren für den BVG-Turnschuh Trotz eisiger Kälte haben Hunderte die Nacht vor einem Schuhladen in Kreuzberg verbracht. Der Verkauf der auf 500 Stück limitierten adidas-Schuhe im BVG-Muster startete am Vormittag.

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe und ihre Agentur Jung von Matt haben für den BVG-Sneaker in Cannes die wichtigste Auszeichnung der Werbebranche gewonnen. Beim "Cannes Lions International Festival of Creativity" gewannen sie am Donnerstagabend für den Turnschuh mit eingenähtem Ticket gleich zwei goldene Löwen in den Kategorien "Travel" und Direktmarketing. Zudem gab es zwei bronzene Löwen. Die goldenen Löwen gelten als die Oscars der Werbebranche.

Der auf 500 Stück limitierte Schuh entfachte Anfang 2018 einen Hype in der Sneaker-Community, sorgte weit über Berlin hinaus für Aufsehen. Vor dem offiziellen Verkauf der Schuhe bildeten sich vor dem Geschäft Scharen von Interessierten.

Mehr zum Thema:

Letzte BVG-Sneaker für 4370 Euro auf Ebay versteigert

„Ich hab’ ihn“ - Großer Andrang auf BVG-Sneaker

BVG und Adidas verkaufen Schuh mit integriertem Jahresticket

( cla )