Vom Kaiserbahnhof bis zur Jugendfeuerwache

An diesem Wochenende öffnen fast 100 Gebäude in Berlin und Brandenburg zum Tag der Architektur ihre Türen für Besucher. Der Eintritt ist frei.

Berlin/Potsdam. Unter dem Motto „Architektur bleibt“ wird auch in diesem Jahr der bundesweite „Tag der Architektur“ gefeiert. Am jetzigen Wochenende, 23. und 24. Juni, öffnen 61 Bauten in Berlin ihre Türen, die sonst in der Regel nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Auf 119 Führungen „können sich Architekturinteressierte von der vielfältigen Baukultur in der Praxis überzeugen“, sagte die Präsidentin der Architektenkammer Berlin, Christine Edmaier. Die Vielfalt ist auch in diesem Jahr groß, bei Architekturführungen und Baustellenbesuchen werden Fragen der Besucher beantwortet.

Das Hochhaus Upper West kann Sonnabend um 12 und 14 Uhr bei einer Führung besichtigt werden.

Foto: Getty Images / Getty Images News/Getty Images

Wer ein Fahrrad besitzt, kann sich gleich mehrere Gebäude in kurzer Zeit ansehen. Die zweieinhalbstündige Tour vorbei an zwölf berühmten Sehenswürdigkeiten nennt sich „Schnitt durch die Mitte“. Los geht es dabei am IG-Metallhaus in der Alten Jakobstraße in Kreuzberg, Zielpunkt ist an der James-Simon-Galerie an der Eisernen Brücke. Die Fahrt führt an der Museumsinsel und am neuen Springer Campus vorbei.

Der Rohbau wurdein zwei Tagen fertiggestellt

Etwas außerhalb liegt die neue Jugendfeuerwache in der Nähe des Geländes der Internationalen Gartenausstellung in Marzahn-Hellersdorf. Sie wurde 2017 fertiggestellt. Komplett in Rot, so wie die Farbe der Feuerwehr präsentiert sich das pavillonartige Gebäude aus Holz an diesem Wochenende. Auch ein Sportraum und Umkleideräume wurden bei dem Bau des Gebäudes berücksichtigt. Das Erstaunliche: Der Rohbau wurde in nur zwei Tagen errichtet.

Im Zentrum des Architektentages stehen dieses Mal Gebäude, die dem Gemeinwohl dienen, umgebaute Cafés, Schulen oder Begegnungsstätten. „Neben zahlreichen Wohnbauten können auch Infrastrukturbauten wie Theater, Museen, Bibliotheken, Bildungseinrichtungen und Krankenhäuser unter fachkundiger Leitung besichtigt werden“, so Edmaier. „Aber auch eine Feuerwache, ein Hotel und ein Verlagsgebäude sind dabei.“ Freiflächen von Vorplätzen bis Gärten und Parks runden das Angebot ab, darunter auch Umnutzungen von ehemaligen Friedhöfen.

Studentendorf Schlachtensee gibt es am Sonnabend um 11 und 14 Uhr eine Führung.

Foto: Mila Hacke

Die Gebäude sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für die Besucher ist in allen Einrichtungen sowohl in Berlin als auch in Brandenburg kostenfrei. Das Berliner Programm gibt es in gedruckter Form an einigen Stellen wie zum Beispiel an Touristeninformationen oder bei der Architektenkammer Berlin (www.ak-berlin.de). Wer im Besitz eines Smartphones ist, kann sich auch die App „Tag der Architektur“ im Google Play- oder Appstore herunterladen und dort alle Informationen erhalten.

In Brandenburg öffnen 31 Gebäude an diesem Sonntag für Besucher. „Neben gelungenen Wohn- und Geschäftshäusern sind deshalb in diesem Jahr auch Außenanlagen, Schulen, Gemeindehäuser, Feuerwehrgebäude und andere Bauten der Gemeinschaft zu sehen, die vielen Menschen nützen“, sagte der brandenburgische Kammerpräsident Christian Keller bei der Vorstellung des Programms.

Der Neubau NAS40 in der Nassauischen Straße 40a in Wilmersdorf bietet am Sonntag ab 16 Uhr eine Architektenführung.

Foto: staehr + partner architekten

Darunter befindet sich auch der ehemalige Kaiserbahnhof in Halbe, der nach den Originalplänen des Architekten August Orth denkmalgerecht restauriert wurde. Der ehemalige Kaisersaal und der Salon werden als Café genutzt, andere Räume sollen künftig für Ausstellungen und Konzerte bereitstehen.

Architekt Stefan Zappe wird am Sonntag von der Restaurierung berichten, und auch der neuseeländische Besitzer des Bahnhofs, Peter Macky, will dann in Halbe anwesend sein und seine Pläne erläutern. Jeweils um 13, 15 und 17 Uhr werden hier, wie in den meisten anderen Gebäuden auch, Führungen angeboten. In Ludwigsfelde berichtet Architekt Christian Theurer von den Herausforderungen der Sanierung der Theodor-Fontane-Grundschule.

Grundschule im Stil sozialistischer Prachtbauten

Die Schule entstand 1955 im Stil sozialistischer Prachtbauten der Stalin-Ära und stellt zusammen mit dem Kulturhaus das Zentrum der unter Denkmalschutz stehenden Heinrich-Heine-Siedlung dar.

Das Brandenburger Programm in gedruckter Form kann unter der Rufnummer 0331-275910 oder unter www.info@ak-brandenburg.de kostenlos angefordert werden. Darin sind alle Objekte mit Adresse, Foto und kurzer Beschreibung aufgelistet.