Doppelspitze für die Berlinale

Berlin. Im zweiten Stock des Martin-Gropius-Baus warten etwa 150 Journalisten auf eine Entscheidung, die schon vor einigen Tagen durchgesickert war: Der 46-jährige Italiener Carlo Chatrian, amtierender Chef des Filmfestivals von Locarno, wird der nächste künstlerische Leiter der Berliner Filmfestspiele und somit ab März 2019 die Nachfolge von Dieter Kosslick antreten.

Die Betonung auf „künstlerischer Leiter“ bestätigte allerdings die Vermutung, dass es Chatrian nicht alleine machen wird. Eine Frau als Geschäftsführerin galt so gut wie ausgemacht. Und so ist es dann auch keine wirkliche Überraschung, dass Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Chatrians Übersetzerin nicht die einzigen Frauen sind, die schließlich vor die Presse treten. Neben dem charmant und geradezu jungenhaft fröhlich lächelnden Carlo Chatrian lässt Mariette Rissenbeek konzentrierte Blicke in Richtung der klackenden Kameras schweifen. Die 1956 geborene Niederländerin könnte allerdings auch deshalb hier stehen, weil sie ein Mitglied der Findungskommission im Auftrag der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) war, der eben über die zukünftige Leitung der Berlinale zu entscheiden hatte. Doch tatsächlich, so teilt Grütters sichtlich erfreut mit, wird Rissenbeek als Geschäftsführerin mit Chatrian die erste Doppelspitze in der Geschichte der Berlinale bilden.

Mariette Rissenbeek ist eine Kennerin der Berlinale

Auch inhaltlich könnte man diese Entscheidung mindestens als „korrekt“ begrüßen. Mariette Rissenbeek, die als Studentin der Soziologie, Germanistik und Theaterwissenschaft an der Freien Universität zwei Auslandssemester studierte, in Berlin blieb und nahezu akzentfrei Deutsch spricht, bringt alles mit, was dem engagierten Cineasten Carlo Chatrian fehlt. Als langjährige Geschäftsführerin von German Films, der führenden Lobby-Organisation zur internationalen Verbreitung des deutschen Kinos, ist sie eine intime Kennerin der Berlinale und ihrer Strukturen. In der weltweiten Festivalszene gilt sie als bestens vernetzt und kennt jede Schneise im schwer zu durchdringenden Dschungel der deutschen Kulturförderungen.

Wenn man zudem ihre zwischenzeitliche Arbeit als Producerin für Regina Ziegler als signifikant für ihren persönlichen Geschmack deuten wollte, könnte man unken, dass Chatrians in zahlreichen Publikationen bekundete Leidenschaft für Sam Peckinpah, japanische Mangas oder die französische Regisseurin Claire Simon nun mit zum Kitsch neigenden Kommerz wie „Solo für Klarinette“ oder „Erotic Tales“ kontrastiert wird.

Wie es zu der überraschenden Besetzung kam, daran erinnert Grütters gut. Die eingesetzte Findungskommission hatte sich in monatelangen Gesprächen mit über 40 internationalen Bewerbern auf Carlo Chatrian geeinigt. Nun sollte ihm eine Frau aus dem deutschsprachigen Raum zur Seite gestellt werden. „Auch da gab es“, so Grütters, „sehr viele kompetente Kandidatinnen.“

Und doch habe man dann, „in einer stillen Minute“ festgestellt, dass sich die kompetenteste von allen für den Job gar nicht beworben, wohl noch nicht mal daran gedacht hatte. Stattdessen sei ihre Arbeit im Aufsichtsrat so überzeugend gewesen, dass man Rissenbeek schließlich fragen musste. Als sie nach einiger Bedenkzeit zusagte und auch noch Carlo Chatrian sein Einverständnis gab, war die Entscheidung schnell „und ohne Gegenstimme“ gefallen.

Chatrian freut sich im charmanten Englisch mit italienischer Färbung sehr auf die Herausforderung und bittet um „etwas Geduld“, womit er zu gleichen Teilen seine auszubauenden Deutschkenntnisse und seine programmatischen Pläne meint. Rissenbeek freut sich auf ihre erste Berlinale, die dann die 70. sein wird, wo gleichermaßen „die Vergangenheit und die Zukunft“ gefeiert werde. Und über Dieter Kosslick werden ab sofort nur noch freundliche Worte verloren. Ihm und seinen 17 Jahren Arbeit sei es zu verdanken, dass sich die Berlinale als international hoch angesehenes A-Festival behauptet habe, wie es in der offiziellen Pressemitteilung heißt. Als ein solches habe es Kosslick erst „etabliert“, variierte Grütters im gesprochenen Wort.

Rissenbeek ist Kosslickseigentliche Nachfolgerin

Deutlich wird Grütters, als sie gefragt wird, ob die neue Doppelspitze miteinander „auf Augenhöhe“ agiere. Da betont die Ministerin, dass der Posten des künstlerischen Direktors extra für Carlo Chatrian neu geschaffen worden sei. Von der Sache her ist Mariette Rissenbeek die eigentliche Nachfolgerin von Dieter Kosslick und damit hauptverantwortlich. Wie ein „worst case“ aussehen könnte, eine Meinungsverschiedenheit, in der dann Rissenbeek das letzte Wort haben müsse, wollte sich Grütters nicht ausmalen.

Wer sich nun trotzdem ärgert, dass einmal mehr die Chance vertan wurde, endlich eines der 15 weltweit wichtigsten Filmfestivals gerade künstlerisch in die Verantwortung einer Frau zu übergeben, für den gibt es auch ein Zeichen der Hoffnung. Für Chatrians Nachfolge in Locarno wird in der Schweiz derzeit Seraina Rohrer, die Chefin der Solothurner Filmtage, hoch gehandelt.

