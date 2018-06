Yoga-Hauptstadt: Berlin macht den Skorpion

Berlin ist eine Yoga-Hauptstadt. Denn Statistiker und Grafiker sind sich einig: die Stadt zählt mit großem Abstand zu dem Bundesland, in dem das Interesse an Yogasport am größten ist. Das zeigen aktuelle Daten zum Sport- und Bewegungsverhalten der Deutschen. Nach Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen, Fitness, Wandern, Gymnastik und Gerätetraining ist Yoga die achthäufigste Sportart der Berliner.

Vor fast 100 Jahren wurde das erste Yogastudio in Berlin eröffnet. Doch dieser Sporttrend erfuhr erstmals in den 90er-Jahren an großer Beliebtheit. Heute gibt es mehr als 200 Yoga- Einrichtungen in der Stadt und rund 5000 deutschlandweit. Und auch Schätzungen zufolge praktizieren rund fünf Millionen Deutsche Yoga. Ob Yoga-Kleidung, Yoga-Matten, Yoga-Nahrungsmittel oder Yoga-Literatur – Die „Lehre des Körpers und des Geistes“ hat sich in den vergangenen Jahren zu einem großen Markt entwickelt.

Die Skorpionhaltung

Foto: istock

Am heutigen Sonnabend wird die Sportart in ganz Deutschland gefeiert. Bei der „Langen Nacht des Yoga“ öffnen insgesamt 190 Einrichtungen in neun Städten ihre Türen. Davon beteiligen sich 35 Einrichtungen allein in Berlin. Von 17 bis 23 Uhr werden Kurse für Interessierte angeboten – egal ob man schon Erfahrung darin besitzt oder nicht. Seit 2014 wird dieses Event vom Verein „Yoga für alle“ veranstaltet – es wird allerdings erst zum zweiten Mal in Berlin angeboten.

Der Lotussitz

Foto: istock

Von Bikram über Shakti bis hin zu Hatha Yoga – alles kann ausprobiert werden. Ein Armbändchen, das zur Teilnahme am Event berechtigt, gibt es für 20 Euro in allen teilnehmenden Studios und in allen Filialen des Reformhauses Vitalia. Der Erlös kommt dabei den Menschen zugute, die aus vielen Gründen nicht die Möglichkeiten haben, solch meist teure Yoga-Kurse zu besuchen. Die Gesundheit von Geflüchteten, Menschen mit Essstörungen oder psychischen Erkrankungen oder Frauen im Frauenhaus soll damit durch Yoga gefördert werden.

Die Berliner Morgenpost hat sich einige der teilnehmenden Studios genauer angeschaut und stellt einige vor.

Bikram Yoga Berlin-Mitte Beim Bikram Yoga sitzt man in einem 40 Grad heißen Raum, während man verschiedene Posen (Asanas) übt. In 90 Minuten verspricht das Bikram Yoga-Studio in Mitte, dabei bis zu 700 Kalorien verbrennen zu können. Dabei entgiftet man den Körper, streckt und dehnt ihn. Beim Bikram Yoga wird die Ausdauer trainiert, die Balance geschult und die Muskeln werden gekräftigt. Alles was man hierfür benötigt ist ein Handtuch und reichlich Wasser. „Man fühlt sich danach wie neu geboren.“

Bikram Yoga, Krausnickstraße 23, Mitte, Programm 19–23 Uhr

Ashtanga Yoga Berlin Im Ashtanga Yogastudio in Prenzlauer Berg wird die Yoga-Technik Ashtanga Vinyasa gelehrt. Es werden verschiedene Atemübungen praktiziert. Die dynamisch-kraftvollen Bewegungen „erfordern und fördern die Selbstdisziplin, Konzentrationsfähigkeit, und Achtsamkeit“. Dabei wird die traditionelle „Mysore-Style Methode“ angewendet und gelehrt. Der indische Yogalehrer Pattabhi Jois war ein Meister des Ashtanga Yogas und hat diese Technik vor 100 Jahren unterrichtet.

Ashtanga Yoga Berlin, Saarbrücker Str. 26, Prenzlauer Berg, Programm: 17–22 Uhr

Element Yoga Element Yoga setzt sich aus drei verschiedenen Yoga-Stilen zusammen: Vinyasa, Alignment und Yin. Bei Vinyasa wird das Atem- und Körperbewusstsein gelehrt. Bei Alignment geht es um Körperhaltung, wo auch mal der eine oder andere Kopfstand gemacht werden muss. Bei Yin wird meditiert um ein entspanntes Körpergefühl zu bekommen.

Element Yoga, Pfuelstraße 5, Kreuzberg, Programm von 18–22 Uhr

Yoga Sky Es gibt verschiedene Yoga-Stile. Wer jedoch noch nie Yoga gemacht hat und es mal versuchen möchte, sollte zuerst die Einsteiger-Kurse besuchen. Das Yoga-Studio „Sky“ in Kreuzberg bietet zum Beispiel Einsteiger Kurse an.

Yoga Sky, Am Tempelhofer Berg 7D, Kreuzberg, Programm: 17–23 Uhr

Für wen hier nichts Passendes dabei ist, kann unter yoganacht.de das ganze Programm anschauen.