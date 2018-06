Netzwerk „Frühe Hilfen“ für junge Familien

Junge Eltern sollen künftig schnell und unkompliziert unterstützt werden. An allen Berliner Geburtskliniken wird es daher Babylotsen geben.

Berlin. Die Geburt eines Kindes ist etwas sehr Schönes, doch sie verändert alles und nicht für alle Familien bedeutet sie das ungetrübte Glück. Manche haben wirtschaftliche Probleme, andere sind durch Krankheiten beeinträchtigt oder einfach mit der neuen Situation überfordert. Mütter und Familien in schwierigen Lebenslagen benötigen daher Unterstützungsangebote. Die kennen viele Betroffene nicht, aber es gibt sie: im Netzwerk der sogenannten Frühen Hilfen.

Das Bundesfamilienministerium hat für diese Aufgabe im vergangenen Oktober die Bundesstiftung Frühe Hilfen ins Leben gerufen. Sie fördert mit 51 Millionen Euro pro Jahr Angebote des präventiven Kinderschutzes. Die Stiftung baut auf einer 2012 gestarteten Bundesinitiative auf. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) stellte am Freitag im Mutter-Kind-Zentrum des Vivantes-Klinikums Neukölln die Arbeit der Stiftung vor. Weil im Hilfe-Netzwerk Bund und Land zusammenarbeiten, waren auch Gesundheitssenatorin Dilek Kolat und Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (beide SPD) mit dabei.

Angebote richten sich nach Bedürfnissen der Familien

Die Idee der Frühen Hilfen ist, junge Eltern schnell und unkompliziert zu unterstützen. Die freiwilligen Angebote richten sich nach den Problemen und Bedürfnissen der Familien. So helfen etwa Familienhebammen, die junge Eltern im ersten Jahr nach der Geburt besuchen und ihnen praktische Tipps für den Alltag geben. Anderen ist geholfen, wenn ehrenamtliche Paten einmal in der Woche vorbeikommen und ihnen etwas Luft verschaffen. Oder Familien lassen sich von Babylotsen beraten und über Unterstützungsleistungen informieren. Diese Hilfen können grundsätzlich alle Familien und Mütter rund um die Geburt in Anspruch nehmen.

Gesundheitssenatorin Kolat teilte mit, dass das Babylotsen-Projekt auf ganz Berlin ausgeweitet wird. Bisher arbeiten 13 Lotsen an den sieben größten Geburtskliniken. Künftig soll es das Angebot an allen Geburtskliniken in der Stadt geben, dann mit 20 Lotsen. Dafür stünden im Doppelhaushalt 2018/19 2,25 Millionen Euro bereit.

Mehr Informationen gibt es im Netz unter https://www.elternsein.info.