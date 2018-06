Wasserbetriebe krebsen rum

Berlin. Über ein fast 19.000 Kilometer langes Rohrnetz versorgen die Berliner Wasserbetriebe täglich 3,7 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser. Um die Reinheit des am strengsten kon­trollierten Lebensmittels zu gewährleisten, arbeiten die mehr als Hundert Labormitarbeiter mit modernster Technik, die kleinste Verunreinigungen des Wassers erkennt. Das Team um Ingenieurin Fereshte Sedehizade wird von zusätzlichen Fachkräften unterstützt: Gammarus Pulex heißen die neuen Mitarbeiter, die dem Laien wahrscheinlich besser als Bachflohkrebse bekannt sind.

Die etwa zwei Zentimeter großen Tierchen dienen den Laboranten der Wasserbetriebe als natürliches Frühwarnsystem, wenn das Wasser verunreinigt sein sollte. Fereshte Sedehizade hat das „Babybeispiel“ mitgebracht, wie sie selbst sagt und zeigt auf eine tellergroße Scheibe, an deren Rändern acht kleine Kammern angeordnet sind. In jeder dieser Kammern ist Platz für einen Krebs. Durch diese Scheibe wird stetig Wasser gepumpt. Pro Scheibe etwa 300 Milliliter pro Minute. „Sobald das Wasser in irgendeiner Weise verschmutzt sein sollte, fangen die kleinen Kiemenbeinchen der Krebse an zu flackern. Ihr Verhalten ändert sich deutlich“, erklärt Sedehizade. Die Bewegungen der Krebse werden von sensiblen Sensoren gemessen und bei Auffälligkeiten von den Experten interpretiert.

Reaktion auf Kupfer oder andere Schwermetalle

„Die Krebse erkennen, wenn etwas mit dem Wasser nicht in Ordnung ist. Aber was genau, wird dann im Labor geprüft. Der Krebs weiß nur: Oh, das ist was Gefährliches“, so die Ingenieurin. Wenn etwas mit dem Wasser nicht stimme, ist es wichtig, schnell einzugreifen. Die Krebse brauchen im Schnitt drei bis vier Minuten. Aber woher wissen die Mitarbeiter, dass die Krebse auch zuverlässig arbeiten? „Wir haben natürlich vorher das Verhalten der Krebse genau studiert“, sagt Sedehizade. Während sie sich in reinem Wasser so gut wie gar nicht bewegen, werden sie aktiv, wenn Kupfer oder andere Schwermetalle hinzugegeben werden. Biosensoren, wie die kleinen Helfer auch genannt werden, arbeiten zuverlässiger als jedes Messinstrument.

Hat der Alarm die Zentrale erreicht, beginnt die eigentliche Detektivarbeit, dem Puzzle, wie man bei den Labormitarbeitern sagt. Denn die Krebse erkennen schließlich nur dort das schmutzige Wasser, wo sie positioniert wurden. Dann ist noch nicht klar, wo die Quelle der Verunreinigung liegt und in welche Richtung die gefährlichen Stoffe fließen. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, wird das Verhalten des Wassers über eine Software simuliert. Haben die Forscher herausgefunden, um welchen Stoff es sich handelt, ist sein Fließverhalten auch besser vorauszusagen. Manche Stoffe bleiben auch an den Rohrwänden kleben, andere lagern sich temperaturbedingt an bestimmten Stellen ab. „Man kann das am besten mit einem gigantisch großen Puzzle vergleichen, das sich durch ganz Berlin erstreckt“, sagt Fereshte Sedehizade.

Momentan sind an allen Wasserwerken in Berlin die kleinen Krebs-Stationen aufgestellt. In Zukunft soll das Netz der Biosensoren jedoch umfangreicher gespannt werden. Dafür fehlt jedoch noch das Einverständnis des Senats und die finanzielle Unterstützung. Geld für ihre Arbeit bekommen die kleinen Helfer nicht. Dafür aber ausreichend Urlaub im sogenannten Wohlfühlbecken. Nach einer Woche Einsatz heißt es Schichtwechsel.

Dann übernehmen andere Krebse die Qualitätskontrolle. Die Arbeit sei zwar nicht anstrengend, aber nach einer Woche bekomme auch der fleißigste Krebs einmal Hunger. Im Wasser, was durch die Kammern gepumpt wird, sollten die Krebse idealweise nämlich keine Nährstoffe finden. Sonst wäre etwas mit dem Wasser nicht in Ordnung. „Zur Belohnung gibt es bestimmte Pilzkulturen, die auf verwelkendem Laub zu finden sind. Das ist ihr Lieblingsessen“, so Sedehizade.

Die Qualitätskontrolle des Trinkwassers wird immer wichtiger, sagt Astrid Hackenesch-Rump, Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe. Und das nicht erst seit der Meldung, dass deutsches Grundwasser vielerorts durch zu hohen Nitratgehalt – verursacht durch starkes Düngen – verunreinigt ist. Besonders durch die immer älter werdende Gesellschaft, gelangen immer mehr Rückstände von Medikamenten ins Abwasser, das auch gereinigt wird, bevor es im Fluss landet. „Das Wasser in Berlin hat eine hohe Qualität“, sagt Uta Böckelmann, Leiterin des Labors der Berliner Wasserbetriebe. Dafür sorgen die Beschäftigten, die 65.000 Trinkwasserproben pro Jahr untersuchen. Zum Nitrat habe es überhaupt keine Auffälligkeiten im Trinkwasser gegeben. Kein Wunder: Die Landwirtschaft ist ja auch in Berlin nicht so ausgeprägt.

