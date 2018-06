Berlin. Nach dem Fund einer Männerleiche in Berlin-Wilmersdorf ermittelt die Mordkommission. Der Mann war am Mittwochabend in der Xantener Straße von einem Mitbewohner leblos in seinem Zimmer gefunden worden. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

( dpa )