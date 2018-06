Bericht zu Polizeiakademie: Deutliche Verbesserungen nötig

Berlin. Der Berliner Sonderermittler hat in seinem Bericht zur Polizeiakademie keine massiven Probleme festgestellt, allerdings umfangreiche Verbesserungen gefordert. "Es konnten bei den Besuchen an der Polizeiakademie keinerlei großartige Missstände in Form von dienstrechtlichen Unregelmäßigkeiten oder gar strafrechtlichen Verfehlungen angetroffen werden", schrieb der externe Ermittler Josef Strobl, ein langjähriger, leitender Polizist aus Bayern, in seinem Bericht, der der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Am Montag soll der Bericht im Innenausschuss besprochen werden. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte ihn in Auftrag gegeben.

( dpa )