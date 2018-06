Ursache für Übelkeit in Kitas unklar

Wildau. Die Ursache für die Übelkeit und das Erbrechen von rund 150 Kita-Kindern in Wildau (Dahme-Spreewald) ist noch nicht geklärt. Die Ergebnisse der Proben von Essen, das ein Caterer in die Kitas geliefert hatte, werden am Montag erwartet, wie der Landkreis Dahme-Spreewald am Freitag mitteilte. Damit ist derzeit noch unklar, ob verunreinigtes Essen der Grund für die Beschwerden sein könnte – wie aktuell vermutet wird.

Mindestens 150 Kita-Kinder waren wegen Übelkeit und Erbrechen am Donnerstag von Rettungskräften versorgt worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren Kinder in den drei kommunalen Kitas der Stadt betroffen sowie einige der Betreuer. Laut Lagezentrum des Polizeipräsidiums in Potsdam wurden 13 der Kinder ins Krankenhaus gebracht. Es gebe die Vermutung, dass die Übelkeit und das Erbrechen von verunreinigtem Essen verursacht wurden, das in die Kitas geliefert worden sei. Von dem Essen wurden laut Stadt Proben genommen, die derzeit untersucht werden. Welche Speisen der Auslöser für die Übelkeit sein könnten, ist unklar.

In den drei Kitas gibt es insgesamt 650 Plätze für Kinder im Alter von einem Jahr bis sechs Jahren. Die Plätze sind nach Angaben des Kreises auch alle belegt, das heißt, nicht alle Kita-Kinder waren betroffen. Rettungshelfer betreuten die Kinder, wie Wildaus Bürgermeister Marc Anders (parteilos) sagte. Ihre Eltern hätten sie abgeholt, als es ihnen wieder etwas besser ging.

Die Stadtverwaltung hatte auf ihrer Internetseite in einer Mitteilung die Eltern gebeten, ihre Kinder unverzüglich aus den Kitas abzuholen. Der Rettungseinsatz war am frühen Abend beendet. Am Freitag blieben die drei Standorte geschlossen, um sie zu reinigen. Ab Montag sollen die Kitas wieder geöffnet sein. Ab dann sei ein regulärer Betrieb wieder gewährleistet, heißt es auf der Homepage. Nach RBB-Informationen soll zudem eine Altenpflegeeinrichtung in Zeuthen betroffen gewesen sein, die vermutlich von demselben Caterer beliefert wurde. Bewohner sollen über Übelkeit geklagt haben. Auch in einer Schule soll es Vorfälle gegeben haben.

Ein gleicher Vorfall ereignete sich eine Woche zuvor

Vor einer Woche hatten bereits 34 Schüler zweier vierter Klassen aus Neuruppin auf ihrer Klassenfahrt an der Müritz über Übelkeit und Erbrechen geklagt. Die Schüler und zwei Betreuer litten plötzlich an akuten Beschwerden, sodass der Notarzt und das Gesundheitsamt gerufen werden mussten. Zuletzt hatten sich vor zwei Jahren im Jugenddorf Gnewikow am Ruppiner See ebenfalls mehr als 20 Besucher einer Reisegruppe eine Virusinfektion eingefangen. Auch damals wurde der Notarzt gerufen. Das Prozedere ist vorgeschrieben: Wenn in einer Gemeinschaftsunterkunft plötzlich mehr als fünf Personen erkranken, müssen der Notarzt und das zuständige Gesundheitsamt einschreiten.

