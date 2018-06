Polizei schießt auf davonrasendes Auto: Fahrer noch flüchtig

Berlin. Nach einer Polizeikontrolle mit Fahrerflucht und Schusswaffeneinsatz in Berlin-Halensee ist ein 33 Jahre alter Mann weiterhin flüchtig. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der Autofahrer hatte am Donnerstagnachmittag bei Rot die Kreuzung Kurfürstendamm/Joachim-Friedrich-Straße überquert. Polizisten stoppten und kontrollierten ihn deshalb. Während der Kontrolle ergriff der 33-Jährige dann die Flucht. Ein Polizeibeamter schoss den Angaben zufolge einmal in den Hinterreifen des Fluchtautos.

Als der Autofahrer die Tür zuschlug, wurde die Hand eines Beamten eingeklemmt. Eine Polizistin wurde den Angaben zufolge zudem "ein Stück mitgeschleift". Beide Polizisten erlitten leichte Verletzungen.

( dpa )