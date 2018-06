Rolling Stones spielen im Olympiastadion

Berlin. Mick Jagger & Co. sind wieder in der Stadt: Die Rolling Stones spielen heute im Berliner Olympiastadion (20.15 Uhr). Im Gepäck hat die Band neben Klassikern wie "Satisfaction" und "Paint It Black" wechselnde Hits und Überraschungssongs. Vorher tritt die britische Indie-Rock-Band The Kooks auf (19.15 Uhr). Die Stones hatten bereits im September 2017 ihre "No Filter"-Tour in Hamburg gestartet, in diesem Jahr legten sie dann nach einer Pause wieder in Dublin los. Vor zwei Jahren hatten die Stones nach elf Jahren Pause ihr Studio-Album "Blue & Lonesome" veröffentlicht. Am 30. Juni spielt die Band in Stuttgart. Abschluss der Tournee ist am 8. Juli in Warschau. Das Berliner Konzert ist das erste von zwei Deutschland-Auftritten.

( dpa )