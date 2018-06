150 Kita-Kinder in Wildau erleiden Übelkeit und Erbrechen

Morgens bringen Eltern ihre Kinder in die Kita in Wildau - mittags werden plötzlich Rettungskräfte gerufen. Zahlreiche Kinder haben Beschwerden.

Wildau. Mindestens 150 Kita-Kinder in Wildau (Dahme-Spreewald) sind wegen Übelkeit und Erbrechen am Donnerstag von Rettungskräften versorgt worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren zwischen 150 und 160 Kinder in den drei kommunalen Kitas der Stadt betroffen sowie einige der Betreuer.

Laut Lagezentrum des Polizeipräsidiums in Potsdam wurden 13 der Kinder ins Krankenhaus gebracht. Es gebe die Vermutung, dass die Übelkeit und das Erbrechen vom Essen kommen könnte, das in die Kitas geliefert worden sei. Von dem Essen wurden laut Stadt Proben genommen, die untersucht werden sollen.

In den drei Kitas gebe es 650 Plätze für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren, hieß es weiter. Die Plätze seien auch alle belegt. Daraus folgt, dass nicht alle Kita-Kinder am Donnerstag von Übelkeit und Erbrechen betroffen waren. Rettungshelfer betreuten die Kinder, wie der amtierende Bürgermeister Marc Anders (parteilos) sagte. Ihre Eltern hätten sie abgeholt, als es ihnen wieder etwas besser gegangen sei.

Die Stadtverwaltung hatte auf ihrer Internetseite in einer Mitteilung die Eltern gebeten, ihre Kinder unverzüglich aus den kommunalen Kitas in Wildau abzuholen. Der Rettungseinsatz war am frühen Abend beendet, wie Anders ergänzte. Am Freitag bleiben demnach die drei Standorte geschlossen, um sie zu reinigen. Ab Montag sollen die Kitas wieder geöffnet sein.

( dpa )