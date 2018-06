Größerer Polizeieinsatz am Adenauerplatz

Berlin. Am Adenauerplatz in Berlin-Charlottenburg läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Die Polizei berichtete am Donnerstag auf Twitter, ein Ermittler habe gegen 16.15 Uhr auf ein flüchtendes Auto geschossen. Ein Hubschrauber sei auf der Suche nach dem Fahrzeug. In der Wilmersdorfer Straße habe es zudem in einem Lokal eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gegeben. Zwei Männer seien schwer verletzt. Weitere Details waren noch nicht bekannt. Rund um den Adenauerplatz war viel Polizei zu sehen.

( dpa )