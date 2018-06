Kindergärten Senatorin Scheeres kündigt Kita-Gipfel am 29. Juni an

Berlin. Angesichts großer Lücken bei der Kinderbetreuung in Berlin hat Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) für den 29. Juni einen Kita-Gipfel einberufen. An dem Spitzengespräch sollen Vertreter von Kita-Trägern und -Verbänden, Gewerkschaften, der Eltern und von Fachschulen teilnehmen, kündigte Scheeres am Donnerstag an. Beraten werde über Strategien gegen Fachkräftemangel und über Möglichkeiten, Eltern bei der Suche nach einem Kita-Platz besser zu unterstützen. Thema soll zudem die Forderung der Erzieher nach einer besseren Bezahlung sein.

In der Hauptstadt fehlen trotz eines Ausbaus der Kinderbetreuung in den vergangenen Jahren nach letzten Angaben etwa 2500 Kita-Plätze. Die Folge: Viele Eltern bekommen keine wohnortnahe Betreuung für ihren Nachwuchs, obwohl sie darauf einen Rechtsanspruch haben. "Die aktuelle Kita-Situation stellt uns vor große Herausforderungen", erklärte Scheeres.

( dpa )