Berlin-Podcast: Fahrradweg an Karl-Marx-Allee - Was soll das denn

Die Karl-Marx-Allee wird umgebaut. Gestärkt wird der Radverkehr, zwei Spuren für Autofahrer fallen weg. Warum gerade die Karl-Marx-Allee umgebaut wird, das fragen sich derzeit nicht nur unsere Podcast-Moderatoren Emina Benalia und Sebastian Geisler. Denn seien wir mal ehrlich: Es gäbe in Berlin viele Verkehrspunkte, wo man hätte ansetzen können.

Verkehrsknoten, die man als Radfahrer am liebsten meidet oder, wenn man doch zu den Mutigen gehört, einfach betet, es soll bitte alles gut gehen. Der Hermannplatz ist zum Beispiel so ein Ort. Oder die Gegend rund um den Hackeschen Markt. Oder die Fahrwege entlang der Kantstraße, der Danziger Straße und auch die rund um den Oranienplatz.

Also ist der Umbau der Karl-Marx-Allee nur Symbolpolitik oder ein ernst gemeinter erster Schritt in die richtige Richtung? Das besprechen Emina und Sebastian in der Folge 32.

