Berliner Verbraucherzentrale warnt vor Anrufen von Betrügern

Frau mit Telefon in der Hand.

Berlin. Die Verbraucherzentrale Berlin hat vor Anrufen von Betrügern gewarnt. Wie die Verbraucherschützer am Donnerstag mitteilten, geben sich zur Zeit unbekannte Anrufer als Mitarbeiter des Vereins aus. Die Betrüger rufen demnach bei manchen Haushalten mehrmals täglich an und lassen es lange klingeln. "Kriminelle scheuen sich nicht, den guten Namen der Verbraucherzentrale Berlin zu benutzen, um Vertrauen zu erschleichen und Verbrauchern Geld oder persönliche Daten zu entlocken", erklärte Petra Hegemann, Juristin bei der Verbraucherzentrale Berlin. Sie rät dazu, sofort aufzulegen und nicht weiter zu reagieren. Die Verbraucherzentrale rufe niemals unaufgefordert an, sagte Hegemann.

