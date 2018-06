Berlin. In Moabit ist am Donnerstag ein 33 Jahre alter Schüler des Berlin-Kollegs festgenommen worden. Er soll damit gedroht haben, Mitschüler an der Schule für Erwachsenenbildung in der Turmstraße zu verletzen, wie die Polizei mitteilte. Gegen 9.00 Uhr sei er in der Nähe der Schule in Gewahrsam genommen worden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt.

( dpa )